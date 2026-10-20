Unia Europejska przygotowuje się do przedstawienia nowej strategii dla Arktyki, mającej wzmocnić obecność bloku w regionie w obliczu topnienia lodu, rywalizacji geopolitycznej i napięć w zakresie bezpieczeństwa. Projekt dokumentu przewiduje inicjatywy dotyczące surowców krytycznych, floty lodołamaczy, kabli podmorskich i łączności satelitarnej — informuje France 24, powołując się na projekt, z którym zapoznała się AFP.

Europejski komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jozef Síkela oświadczył, że nowa rzeczywistość w Arktyce wymaga od Europy bycia silnym i wiarygodnym partnerem. Jak powiedział, strategia ma odpowiadać na przyspieszające zmiany klimatu, a także rosnące napięcia w zakresie bezpieczeństwa i geopolityki.

Kable i łączność satelitarna

Zgodnie z 20-stronicowym projektem strategii Bruksela planuje ułożyć „suwerenny i bezpieczny” kabel podmorski między Grenlandią a kontynentalną częścią UE. Ma on stanowić część szerszego panarktycznego projektu kablowego, który ma również połączyć Kanadę, Japonię i Koreę Południową.

UE pracuje również nad zapewnieniem łączności satelitarnej w Arktyce za pośrednictwem projektu konstelacji satelitarnej IRIS², mającego konkurować ze Starlinkiem Elona Muska.

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Partnerstwo i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa

Projekt strategii przewiduje zacieśnienie współpracy z krajami spoza UE, które podzielają podejście bloku, w tym z Kanadą, Wielką Brytanią i Norwegią. Rozważane jest również organizowanie regularnego szczytu partnerów „północnego sąsiedztwa”.

W dokumencie szczególną uwagę poświęcono przeciwdziałaniu Rosji jako państwu-agresorowi. Wśród wyzwań wymieniono zagrożenia hybrydowe, w szczególności wtargnięcia dronów i sabotaż kabli podmorskich. UE planuje poprawić wymianę danych w celu monitorowania tak zwanej rosyjskiej floty cieni tankowców naftowych, wykorzystywanej do obchodzenia sankcji.

Bruksela będzie również opracowywać możliwości wspólnych zakupów, łączenia i wspólnego użytkowania statków polarnych z sojusznikami, aby wzmocnić europejską flotę lodołamaczy. Inne obszary dokumentu obejmują inwestycje w energię odnawialną i projekty dotyczące surowców krytycznych.

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