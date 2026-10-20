ЄС представить стратегію для Арктики з планами щодо кабелів і криголамів — France 24

Європейський Союз готується представити нову стратегію для Арктики, покликану посилити присутність блоку в регіоні на тлі танення льоду, геополітичної конкуренції та безпекової напруги. Проєкт документа передбачає ініціативи у сферах критичної сировини, криголамного флоту, підводних кабелів і супутникового зв’язку, повідомляє France 24 з посиланням на проєкт, із яким ознайомилося AFP.

Єврокомісар із міжнародних партнерств Йозеф Сікела заявив, що нова реальність в Арктиці вимагає від Європи бути сильним і надійним партнером. За його словами, стратегія має реагувати на прискорення зміни клімату, а також на зростання безпекової та геополітичної напруги.

Кабелі та супутниковий зв’язок

Згідно з 20-сторінковим проєктом стратегії, Брюссель планує прокласти «суверенний і безпечний» підводний кабель між Гренландією та материковою частиною ЄС. Його передбачають як частину ширшого панарктичного кабельного проєкту, який також має з’єднати Канаду, Японію та Південну Корею.

ЄС також працює над забезпеченням супутникового зв’язку в Арктиці через проєкт супутникового угруповання IRIS², покликаного конкурувати зі Starlink Ілона Маска.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Партнерство та безпекові виклики

Проєкт стратегії передбачає посилення співпраці з країнами поза ЄС, які поділяють підходи блоку, зокрема з Канадою, Великою Британією та Норвегією. Також розглядають проведення регулярного саміту партнерів «північного сусідства».

Окрему увагу в документі приділено протидії Росії як державі-агресору. Серед викликів названо гібридні загрози, зокрема проникнення дронів і саботаж підводних кабелів. ЄС планує поліпшити обмін даними для моніторингу так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який використовується для обходу санкцій.

Брюссель також розроблятиме варіанти спільних закупівель, об’єднання та спільного використання полярних суден із союзниками, щоб посилити європейський криголамний флот. Серед інших напрямів документа — інвестиції у відновлювану енергетику та проєкти у сфері критичної сировини.

Читай нас у