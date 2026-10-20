欧盟正准备提出一项新的北极战略，旨在冰层融化、地缘政治竞争和安全紧张局势加剧的背景下增强该集团在该地区的存在。文件草案包括关键原材料、破冰船队、海底电缆和卫星通信等领域的举措，据France 24报道，法新社已查阅该草案。

欧盟国际伙伴关系专员约瑟夫·西凯拉表示，北极的新现实要求欧洲成为一个强大而可靠的伙伴。他说，该战略必须应对气候变化加速，以及不断加剧的安全和地缘政治紧张局势。

电缆和卫星通信

根据这份20页的战略草案，布鲁塞尔计划在格陵兰岛与欧盟大陆部分之间铺设一条“自主且安全”的海底电缆。该电缆被设想为更广泛的泛北极电缆项目的一部分，该项目还将连接加拿大、日本和韩国。

欧盟还正通过IRIS²卫星星座项目努力确保北极地区的卫星通信，该项目旨在与埃隆·马斯克的Starlink竞争。

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伙伴关系与安全挑战

战略草案规定加强与欧盟以外、认同该集团方针的国家合作，包括加拿大、英国和挪威。文件还考虑定期举行“北方邻国”伙伴峰会。

该文件特别关注反制作为侵略国的俄罗斯。所列挑战包括混合威胁，特别是无人机侵入和对海底电缆的破坏。欧盟计划改善数据共享，以监测俄罗斯所谓的石油油轮“影子船队”，该船队被用于规避制裁。

布鲁塞尔还将与盟友制定联合采购、整合和共同使用极地船只的方案，以加强欧洲破冰船队。文件的其他方向包括对可再生能源和关键原材料项目的投资。

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