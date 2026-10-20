Европейский Союз готовится представить новую стратегию для Арктики, призванную усилить присутствие блока в регионе на фоне таяния льда, геополитической конкуренции и напряженности в сфере безопасности. Проект документа предусматривает инициативы в сферах критически важного сырья, ледокольного флота, подводных кабелей и спутниковой связи, сообщает France 24 со ссылкой на проект, с которым ознакомилось AFP.

Еврокомиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела заявил, что новая реальность в Арктике требует от Европы быть сильным и надежным партнером. По его словам, стратегия должна реагировать на ускорение изменения климата, а также на рост напряженности в сфере безопасности и геополитики.

Кабели и спутниковая связь

Согласно 20-страничному проекту стратегии, Брюссель планирует проложить «суверенный и безопасный» подводный кабель между Гренландией и материковой частью ЕС. Он предусмотрен как часть более широкого панарктического кабельного проекта, который также должен соединить Канаду, Японию и Южную Корею.

ЕС также работает над обеспечением спутниковой связи в Арктике через проект спутниковой группировки IRIS², призванный конкурировать со Starlink Илона Маска.

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Партнерство и вызовы безопасности

Проект стратегии предусматривает усиление сотрудничества со странами за пределами ЕС, разделяющими подходы блока, в частности с Канадой, Великобританией и Норвегией. Также рассматривается проведение регулярного саммита партнеров «северного соседства».

Отдельное внимание в документе уделено противодействию России как государству-агрессору. Среди вызовов названы гибридные угрозы, в частности проникновение дронов и саботаж подводных кабелей. ЕС планирует улучшить обмен данными для мониторинга так называемого теневого флота нефтяных танкеров России, который используется для обхода санкций.

Брюссель также будет разрабатывать варианты совместных закупок, объединения и совместного использования полярных судов с союзниками, чтобы усилить европейский ледокольный флот. Среди других направлений документа — инвестиции в возобновляемую энергетику и проекты в сфере критически важного сырья.

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