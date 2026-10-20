Президент Ердоган звинуватив Ізраїль у дестабілізації Сирії — Jerusalem Post

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Ізраїль намагається дестабілізувати Сирію, а Туреччину, за його словами, оточує «кільце вогню» на тлі регіональних конфліктів. Про це Jerusalem Post повідомило з посиланням на виступ турецького лідера в понеділок.

Заяви про Сирію та Палестину

Ердоган сказав, що із Сирії надходять добрі новини, однак, за його твердженням, Ізраїль робить усе можливе для дестабілізації ситуації в цій країні. Він також заявив, що атаки Ізраїлю на Палестину тривають попри підписані домовленості.

Президент Туреччини охарактеризував ситуацію в Лівані як невтішну. За його словами, в умовах «хаосу й кризи» Туреччина працює над тим, щоб уникнути шкоди, та змогла не втягнутися в конфлікти довкола неї й не піддатися на провокації.

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Ердоган також заявив, що Туреччина має залишатися пильною щодо тих, хто, на його думку, прагне підірвати надії й моральний стан суспільства та посіяти в ньому розбрат. Він застеріг від сил, які нібито намагаються «розірвати регіон на шматки».

Реакція Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в неділю заявив, що сподівається уникнути прямого зіткнення між Ізраїлем і Туреччиною. Він додав, що хотів би відновлення тісних відносин, які дві країни мали раніше, однак сумнівається в такій можливості за правління Ердогана.

Нетаньягу назвав риторику турецького президента щодо Ізраїлю ворожою та заявив, що Ізраїль враховує всі можливі сценарії. Ердоган також згадав напруженість в Ірані та заявив про новий конфлікт у Ємені, пов'язавши загострення в регіоні з атаками хуситів на Саудівську Аравію.

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