埃尔多安指责以色列破坏叙利亚稳定——《耶路撒冷邮报》

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，以色列正试图破坏叙利亚稳定，而土耳其正如他所说，在地区冲突背景下被“火环”包围。《耶路撒冷邮报》援引这位土耳其领导人周一的讲话报道称。

有关叙利亚和巴勒斯坦的声明

埃尔多安表示，叙利亚传来好消息，但他声称，以色列正在尽一切可能破坏该国局势稳定。他还表示，尽管已签署相关协议，以色列对巴勒斯坦的袭击仍在继续。

土耳其总统称黎巴嫩局势令人沮丧。他表示，在“混乱和危机”的条件下，土耳其正努力避免遭受损害，并成功避免被卷入周边冲突，也没有屈服于挑衅。

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埃尔多安还表示，土耳其必须对那些在他看来试图破坏社会希望和士气、并在社会中播下不和种子的人保持警惕。他警告称，有一些势力据称正试图“将该地区撕成碎片”。

内塔尼亚胡的回应

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡周日表示，他希望避免以色列与土耳其之间发生直接冲突。他补充说，他希望恢复两国此前拥有的密切关系，但怀疑在埃尔多安执政期间能否实现这一点。

内塔尼亚胡称土耳其总统针对以色列的言论具有敌意，并表示以色列正在考虑所有可能的情景。埃尔多安还提及伊朗的紧张局势，并表示也门出现了新的冲突，将地区局势升级与胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击联系起来。

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