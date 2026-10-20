Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль пытается дестабилизировать Сирию, а Турцию, по его словам, окружает «кольцо огня» на фоне региональных конфликтов. Об этом Jerusalem Post сообщила со ссылкой на выступление турецкого лидера в понедельник.

Заявления о Сирии и Палестине

Эрдоган заявил, что из Сирии поступают хорошие новости, однако, по его утверждению, Израиль делает все возможное для дестабилизации ситуации в этой стране. Он также заявил, что атаки Израиля на Палестину продолжаются, несмотря на подписанные договоренности.

Президент Турции охарактеризовал ситуацию в Ливане как неутешительную. По его словам, в условиях «хаоса и кризиса» Турция работает над тем, чтобы избежать ущерба, и смогла не быть втянутой в конфликты вокруг нее и не поддаться на провокации.

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Эрдоган также заявил, что Турция должна сохранять бдительность в отношении тех, кто, по его мнению, стремится подорвать надежды и моральное состояние общества и посеять в нем раздор. Он предостерег от сил, которые якобы пытаются «разорвать регион на куски».

Реакция Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что надеется избежать прямого столкновения между Израилем и Турцией. Он добавил, что хотел бы восстановления тесных отношений, которые две страны имели ранее, однако сомневается в такой возможности при правлении Эрдогана.

Нетаньяху назвал риторику турецкого президента в отношении Израиля враждебной и заявил, что Израиль учитывает все возможные сценарии. Эрдоган также упомянул напряженность в Иране и заявил о новом конфликте в Йемене, связав обострение в регионе с атаками хуситов на Саудовскую Аравию.

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