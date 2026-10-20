Pakistan i Katar uzgodniły wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego po spotkaniu ministra spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsina Naqviego z jego katarskim odpowiednikiem, szejkiem Khalifą bin Hamadem bin Khalifą Al Thanim, w Dosze 20 października, informuje Dawn.

Rozmowy w Dosze

Według pakistańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych urzędnicy szczegółowo omówili pogłębienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wymienili również poglądy na temat obecnej sytuacji w regionie, a także kwestii pokoju i stabilności.

Ministerstwo oświadczyło, że spotkanie potwierdziło zamiar obu resortów, by wzmacniać dwustronną współpracę i partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

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Wystąpienie na forum

Spotkanie odbyło się dzień po wystąpieniu Naqviego na 8. Globalnym Forum Bezpieczeństwa w Dosze. Pakistański minister oświadczył tam, że Pakistan i Katar wspólnie pracowali nad promowaniem regionalnego pokoju i stabilności.

Wspomniał także o szczycie nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii, zorganizowanym przez Pakistan i Katar w celu ułatwienia rozmów między USA a Iranem. Naqvi wysoko ocenił rolę Kataru w działaniach pokojowych i zaznaczył, że celem obu krajów jest zapobieżenie dalszemu konfliktowi oraz ratowanie życia cywilów.

Poprzednie spotkanie Naqviego z Al Thanim odbyło się w Dosze 28 lipca. Wówczas również omawiali współpracę w zakresie bezpieczeństwa oraz wzmacnianie dwustronnych relacji w tym obszarze.

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