Пакистан і Катар домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки — Dawn

Пакистан і Катар домовилися зміцнити співпрацю у сфері внутрішньої безпеки після зустрічі міністра внутрішніх справ Пакистану Мохсіна Накві з його катарським колегою, шейхом Халіфою бін Хамадом бін Халіфою Аль Тані, у Досі 20 жовтня, повідомляє Dawn.

Переговори в Досі

За даними Міністерства внутрішніх справ Пакистану, посадовці докладно обговорили поглиблення взаємодії у сфері внутрішньої безпеки. Також вони обмінялися думками щодо поточної ситуації в регіоні, а також питань миру та стабільності.

У міністерстві заявили, що зустріч підтвердила намір двох відомств зміцнювати двосторонню співпрацю та партнерство у сфері внутрішньої безпеки.

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Виступ на форумі

Зустріч відбулася наступного дня після виступу Накві на 8-му Глобальному форумі з безпеки в Досі. Там пакистанський міністр заявив, що Пакистан і Катар спільно працювали над просуванням регіонального миру та стабільності.

Він також згадав саміт на озері Люцерн у Швейцарії, організований Пакистаном і Катаром для сприяння переговорам між США та Іраном. Накві високо оцінив роль Катару в мирних зусиллях і зазначив, що метою двох країн є запобігання подальшому конфлікту та збереження життів цивільних.

Попередня зустріч Накві з Аль Тані відбулася в Досі 28 липня. Тоді вони також обговорювали співпрацю у сфері безпеки та зміцнення двосторонніх відносин у цьому напрямі.

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