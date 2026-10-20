Пакистан и Катар договорились укрепить сотрудничество в сфере внутренней безопасности после встречи министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви с его катарским коллегой, шейхом Халифой бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, в Дохе 20 октября, сообщает Dawn.

Переговоры в Дохе

По данным Министерства внутренних дел Пакистана, чиновники подробно обсудили углубление взаимодействия в сфере внутренней безопасности. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также вопросах мира и стабильности.

В министерстве заявили, что встреча подтвердила намерение двух ведомств укреплять двустороннее сотрудничество и партнерство в сфере внутренней безопасности.

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Выступление на форуме

Встреча состоялась на следующий день после выступления Накви на 8-м Глобальном форуме по безопасности в Дохе. Там пакистанский министр заявил, что Пакистан и Катар совместно работали над продвижением регионального мира и стабильности.

Он также упомянул саммит на Люцернском озере в Швейцарии, организованный Пакистаном и Катаром для содействия переговорам между США и Ираном. Накви высоко оценил роль Катара в мирных усилиях и отметил, что целью двух стран является предотвращение дальнейшего конфликта и сохранение жизней мирных жителей.

Предыдущая встреча Накви с Аль Тани состоялась в Дохе 28 июля. Тогда они также обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и укрепление двусторонних отношений в этом направлении.

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