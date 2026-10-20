W Brukseli w Belgii zakończyły się rozprawy w sprawie Bressersa-Carvalho, w której występuje 31 oskarżonych. Prokuratura uważa, że organizacja, na czele której według śledczych stali Belg Flor Bressers i Brazylijczyk Sergio Roberto de Carvalho, mogła przetransportować do Europy do 45 ton kokainy — podaje The Guardian.

Rozprawy odbywały się w kompleksie sądowym Justitia w dzielnicy Haren w północno-wschodniej części belgijskiej stolicy przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oskarżonych pilnowali zamaskowani funkcjonariusze organów ścigania, a salę sądową przedzielało kuloodporne szkło.

Zarzuty wobec oskarżonych

40-letniemu Bressersowi postawiono zarzuty porwania, bezprawnego pozbawienia wolności, wymuszenia z użyciem broni palnej oraz kierowania organizacją przestępczą. W 2020 roku został skazany w sprawie porwania holenderskiego handlarza narkotyków, który według źródła został pobity, otrzymał groźby śmierci i został zraniony ostrzem w związku z zaginięciem partii kokainy. Następnie Bressers przez dwa lata się ukrywał.

68-letni Carvalho, znany w Europie pod przydomkiem „brazylijski Escobar”, został zatrzymany w Budapeszcie 21 czerwca 2022 roku podczas operacji z udziałem Interpolu, Europolu, brazylijskiej policji federalnej oraz amerykańskiej Agencji ds. Zwalczania Narkotyków. Według śledczych przed zatrzymaniem posługiwał się co najmniej 10 fałszywymi tożsamościami. W czerwcu 2023 roku Carvalho został ekstradowany do Belgii.

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Wersja śledztwa i stanowisko obrony

Z brazylijskich dokumentów sądowych wynika, że Carvalho kierował grupą, która kupowała kokainę produkowaną w Peru i Boliwii oraz transportowała ją przez Brazylię do portów Paranaguá i Natal, skąd miała być dalej wysyłana do Europy. Prokuratorzy oświadczyli również, że pieniądze z tych operacji mogły być prane za pośrednictwem firm przykrywkowych, kryptowalut, rynków finansowych i nieruchomości.

Bressers zaprzeczył wszystkim zarzutom i nazwał sprawę kampanią przeciwko sobie. Carvalho również oświadczył, że jest niewinny, i twierdził, że przestępstwa miała rzekomo popełnić osoba o tym samym nazwisku. Obrona Bressersa kwestionuje dopuszczalność dowodów i wnosi o umorzenie sprawy. Wyrok jest oczekiwany 15 grudnia: Bressersowi może grozić do 20 lat więzienia, a Carvalho — do 15 lat.

Sieci latynoamerykańskie w Europie

Szef Europolu ds. poważnej i zorganizowanej przestępczości Andy Kraag oświadczył, że latynoamerykańskie grupy przestępcze działają w Europie coraz aktywniej i świadczą wyspecjalizowane usługi związane z produkcją i przetwarzaniem kokainy. Socjolog Gabriel Feltran opisał współpracę karteli latynoamerykańskich i europejskich grup jako wspólne przedsięwzięcia dążące do kontrolowania całego łańcucha dostaw narkotyków — od produkcji po sprzedaż.

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