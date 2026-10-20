W Moskwie instytucje budżetowe Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, zaczęły wysyłać rodzicom dzieci mieszkających za granicą listy z pytaniem o miejsce ich nauki. Jak informuje Interia, o rozsyłaniu listów poinformowało rosyjskie wydanie Verstka. Listy zaczęły przychodzić w październiku.

Pytanie o szkołę

W listach wskazano, że moskiewski departament edukacji otrzymał informacje o dziecku zameldowanym w stolicy Federacji Rosyjskiej, które nie uczęszcza do żadnej placówki edukacyjnej w mieście. Rodziców prosi się o jak najszybsze potwierdzenie lub zaprzeczenie, że dziecko uczy się w szkole.

Autorzy listów powołują się na część 4 artykułu 44 federalnej ustawy o edukacji. Nakłada ona na rodziców osób niepełnoletnich obowiązek zapewnienia dzieciom dostępu do edukacji ogólnej. W jednym z opublikowanych przez Verstkę listów napisano, że w przypadku braku informacji o miejscu nauki dziecka dane zostaną przekazane Komisji do spraw Nieletnich i Ochrony Ich Praw.

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Reakcja rodziców

Według Verstki listy wysyłają moskiewskie instytucje budżetowe, które pełnią funkcje organu opiekuńczego. Rodzice mają przesyłać odpowiedzi do tych samych instytucji. Wydanie zaznacza także, że prawo przewiduje grzywnę od 500 do 2 tys. rubli za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku dotyczącego edukacji dziecka.

Jedna z rozmówczyń Verstki opowiedziała, że jej dziewięcioletnia córka mieszka za granicą od piątego roku życia i uczy się w szkole w Dubaju. Po telefonie pod numer wskazany w liście kobieta wyjaśniła, że rodzina nie ma już meldunku ani w Moskwie, ani w Rosji. Po tym nie zadawano jej dodatkowych pytań.

Podobny list otrzymali również rodzice 13-letniego chłopca. Jego rodzina wyjechała za granicę w 2015 roku i obecnie mieszka w Islandii, a sam chłopiec nigdy nie uczył się w rosyjskiej szkole. Na czatach rosyjskich emigrantów ludzie omawiają takie wezwania i zaznaczają, że wcześniej nie otrzymywali podobnej korespondencji.

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