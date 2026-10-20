在莫斯科，作为侵略国的俄罗斯联邦的预算机构开始向居住在海外的儿童父母寄送信函，询问孩子的就学地点。据Interia报道，俄罗斯媒体Verstka披露了这一邮寄行动。这些信函于10月开始寄达。

关于学校的询问

信中称，莫斯科教育部门收到有关一名登记在俄罗斯首都、但未在该市任何教育机构就读的儿童的信息。父母被要求尽快确认或否认该儿童是否在学校学习。

信函作者援引了联邦教育法第44条第4部分。该条规定，未成年人的父母有义务确保子女获得普通教育。一封由Verstka公布的信中称，如未获悉该儿童的就学地点，相关信息将被移交未成年人事务及其权利保护委员会。

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父母的反应

据Verstka称，这些信件由履行监护机构职能的莫斯科预算机构寄发。父母须将回复发送至这些机构。该媒体还指出，法律规定，未履行或未适当履行让孩子接受教育的义务，将被处以500至2000卢布罚款。

一名Verstka受访者称，她9岁的女儿自5岁起一直生活在国外，并在迪拜的一所学校就读。在拨打信中号码后，这名女子解释说，家人已不再在莫斯科或俄罗斯拥有登记。此后，没有人再向她提出其他问题。

一名13岁男孩的父母也收到了类似信函。他的家人于2015年出国，目前居住在冰岛，而这名男孩本人从未在俄罗斯学校就读。俄罗斯移民的聊天群中，人们正讨论此类通知，并指出此前从未收到过类似信件。

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