Московські установи надсилають батькам дітей за кордоном листи про освіту — Interia

У Москві бюджетні установи Російської Федерації, держави-агресора, почали надсилати батькам дітей, які живуть за кордоном, листи із запитом про місце їхнього навчання. Як повідомляє Interia, про розсилку розповіло російське видання Verstka. Листи почали надходити у жовтні.

Запит про школу

У листах зазначають, що московський департамент освіти отримав інформацію про дитину, зареєстровану в столиці РФ, яка не відвідує жодного навчального закладу в місті. Батьків просять у найкоротший строк підтвердити або спростувати, що дитина навчається у школі.

Автори листів посилаються на частину 4 статті 44 федерального закону про освіту. Вона встановлює обов’язок батьків неповнолітніх забезпечити дітям доступ до загальної освіти. В одному з оприлюднених Verstka листів сказано, що за відсутності відомостей про місце навчання дитини інформацію передадуть до Комісії у справах неповнолітніх і захисту їхніх прав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція батьків

За даними Verstka, листи розсилають московські бюджетні установи, які виконують функції органу опіки. Відповіді батьки мають надсилати до цих самих установ. Видання також зазначає, що за невиконання або неналежне виконання обов’язку щодо навчання дитини закон передбачає штраф від 500 до 2 тисяч рублів.

Одна зі співрозмовниць Verstka розповіла, що її дев’ятирічна донька живе за кордоном із п’ятирічного віку та навчається у школі в Дубаї. Після дзвінка за номером із листа жінка пояснила, що родина більше не має реєстрації ані в Москві, ані в Росії. Після цього додаткових запитань їй не ставили.

Подібний лист також отримали батьки 13-річного хлопця. Його родина виїхала за кордон у 2015 році й нині живе в Ісландії, а сам хлопець ніколи не навчався у російській школі. У чатах російських емігрантів люди обговорюють такі звернення та зазначають, що раніше не отримували подібної кореспонденції.

Читай нас у