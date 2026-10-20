比利时布鲁塞尔的布雷瑟斯—卡瓦略案听证会已结束，该案涉及31名被告。检方认为，据调查人员的说法，由比利时人弗洛尔·布雷瑟斯和巴西人塞尔吉奥·罗伯托·德·卡瓦略领导的组织可能向欧洲运输了多达45吨可卡因，《卫报》报道。

听证会在比利时首都东北部哈伦区的Justitia法院综合体举行，安保措施加强。被告由戴面罩的执法人员看守，法庭内以防弹玻璃隔开。

针对涉案人员的指控

40岁的布雷瑟斯被指控绑架、非法剥夺自由、使用枪支勒索以及领导犯罪组织。2020年，他在一起绑架荷兰毒贩的案件中被定罪。据消息来源称，该毒贩因一批可卡因失踪而遭到殴打、死亡威胁并被刀刃刺伤。此后，布雷瑟斯藏匿了两年。

68岁的卡瓦略在欧洲以“巴西埃斯科瓦尔”的绰号闻名，他于2022年6月21日在布达佩斯被捕，此次行动有国际刑警组织、欧洲刑警组织、巴西联邦警察和美国缉毒局参与。调查人员称，他在被捕前至少使用过10个虚假身份。2023年6月，卡瓦略被引渡至比利时。

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调查方说法与辩方立场

根据巴西法院文件，卡瓦略领导的团伙购买在秘鲁和玻利维亚生产的可卡因，并经由巴西运往巴拉那瓜和纳塔尔港口，随后发往欧洲。检察官还表示，行动所得资金可能通过空壳公司、加密货币、金融市场和房地产进行洗钱。

布雷瑟斯否认所有指控，并称该案是针对他的行动。卡瓦略也宣称无罪，并称这些罪行据称是由与他同名的人所犯。布雷瑟斯的辩护律师质疑证据的可采性，并请求结案。判决预计将于12月15日作出：布雷瑟斯可能面临最高20年监禁，卡瓦略则可能面临最高15年监禁。

欧洲的拉丁美洲网络

欧洲刑警组织负责严重和有组织犯罪事务的负责人安迪·克拉格表示，拉丁美洲犯罪团伙在欧洲的活动日益活跃，并提供与可卡因生产和加工有关的专业服务。社会学家加布里埃尔·费尔特兰将拉丁美洲贩毒集团与欧洲团伙之间的合作描述为合资企业，旨在控制从生产到销售的整个毒品供应链。

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