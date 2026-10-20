У Брюсселі завершили слухання у справі про можливе ввезення 45 тонн кокаїну — The Guardian

У Брюсселі, Бельгія, завершилися слухання у справі Брессерса—Карвалью, у якій фігурує 31 підсудний. Прокуратура вважає, що організація, яку, за версією слідства, очолювали бельгієць Флор Брессерс і бразилець Сержіу Роберту де Карвалью, могла перевезти до Європи до 45 тонн кокаїну, повідомляє The Guardian.

Слухання проходили в судовому комплексі Justitia в районі Гарен на північному сході бельгійської столиці за посилених заходів безпеки. Підсудних охороняли правоохоронці в масках, а зал суду був розділений броньованим склом.

Обвинувачення проти фігурантів

40-річному Брессерсу висунули обвинувачення у викраденні людей, незаконному позбавленні волі, вимаганні із застосуванням вогнепальної зброї та керівництві злочинною організацією. У 2020 році його засудили у справі про викрадення нідерландського наркоторговця, якого, за даними джерела, побили, погрожували вбивством і поранили лезом через зникнення партії кокаїну. Після цього Брессерс два роки переховувався.

68-річного Карвалью, відомого в Європі під прізвиськом «бразильський Ескобар», затримали в Будапешті 21 червня 2022 року під час операції за участю Інтерполу, Європолу, федеральної поліції Бразилії та Управління США з боротьби з наркотиками. За версією слідства, до затримання він використовував щонайменше 10 фальшивих ідентичностей. У червні 2023 року Карвалью екстрадували до Бельгії.

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Версія слідства і позиція захисту

За даними бразильських судових документів, Карвалью очолював групу, яка купувала кокаїн, вироблений у Перу та Болівії, і перевозила його через Бразилію до портів Паранагуа й Натал для подальшого відправлення в Європу. Прокурори також заявили, що гроші від операцій могли відмивати через компанії-прикриття, криптовалюти, фінансові ринки та нерухомість.

Брессерс заперечив усі обвинувачення та назвав справу кампанією проти себе. Карвалью також заявив про невинуватість і стверджував, що злочини нібито скоїв його тезка. Захист Брессерса оскаржує допустимість доказів і просить закрити справу. Вирок очікується 15 грудня: Брессерсу може загрожувати до 20 років ув'язнення, а Карвалью — до 15 років.

Латиноамериканські мережі в Європі

Керівник Європолу з питань тяжкої та організованої злочинності Енді Крааг заявив, що латиноамериканські злочинні угруповання дедалі активніше діють у Європі та надають спеціалізовані послуги, пов'язані з виробництвом і переробкою кокаїну. Соціолог Габріель Фелтран описав співпрацю латиноамериканських картелів та європейських угруповань як спільні підприємства, що прагнуть контролювати весь ланцюг постачання наркотиків — від виробництва до збуту.

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