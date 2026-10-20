В Брюсселе, Бельгия, завершились слушания по делу Брессерса—Карвалью, в котором фигурирует 31 подсудимый. Прокуратура считает, что организация, которую, по версии следствия, возглавляли бельгиец Флор Брессерс и бразилец Сержиу Роберту де Карвалью, могла перевезти в Европу до 45 тонн кокаина, сообщает The Guardian.

Слушания проходили в судебном комплексе Justitia в районе Харен на северо-востоке бельгийской столицы при усиленных мерах безопасности. Подсудимых охраняли сотрудники правоохранительных органов в масках, а зал суда был разделён пуленепробиваемым стеклом.

Обвинения против фигурантов

40-летнему Брессерсу предъявили обвинения в похищении людей, незаконном лишении свободы, вымогательстве с применением огнестрельного оружия и руководстве преступной организацией. В 2020 году его осудили по делу о похищении нидерландского наркоторговца, которого, по данным источника, избили, угрожали убийством и ранили лезвием из-за исчезновения партии кокаина. После этого Брессерс два года скрывался.

68-летнего Карвалью, известного в Европе под прозвищем «бразильский Эскобар», задержали в Будапеште 21 июня 2022 года в ходе операции с участием Интерпола, Европола, федеральной полиции Бразилии и Управления США по борьбе с наркотиками. По версии следствия, до задержания он использовал не менее 10 поддельных личностей. В июне 2023 года Карвалью экстрадировали в Бельгию.

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Версия следствия и позиция защиты

Согласно бразильским судебным документам, Карвалью возглавлял группу, которая покупала кокаин, произведённый в Перу и Боливии, и перевозила его через Бразилию в порты Паранагуа и Натал для дальнейшей отправки в Европу. Прокуроры также заявили, что деньги от операций могли отмываться через компании-прикрытия, криптовалюты, финансовые рынки и недвижимость.

Брессерс отверг все обвинения и назвал дело кампанией против себя. Карвалью также заявил о своей невиновности и утверждал, что преступления якобы совершил его тёзка. Защита Брессерса оспаривает допустимость доказательств и просит закрыть дело. Приговор ожидается 15 декабря: Брессерсу может грозить до 20 лет лишения свободы, а Карвалью — до 15 лет.

Латиноамериканские сети в Европе

Руководитель Европола по вопросам тяжкой и организованной преступности Энди Крааг заявил, что латиноамериканские преступные группировки всё активнее действуют в Европе и предоставляют специализированные услуги, связанные с производством и переработкой кокаина. Социолог Габриэль Фелтран описал сотрудничество латиноамериканских картелей и европейских группировок как совместные предприятия, стремящиеся контролировать всю цепочку поставок наркотиков — от производства до сбыта.

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