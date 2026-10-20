Wideo: W Berlinie protestujący przykleili się do jezdni w pobliżu fabryki Rheinmetall

W Berlinie dziewięciu protestujących przykleiło się do nawierzchni drogi w pobliżu fabryki niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall. Policję wezwano na miejsce około godziny 5:30 rano.

Według danych organów ścigania do zajęcia się grupą protestujących zaangażowano do 90 funkcjonariuszy policji. Łącznie na miejscu znajdowało się 11 uczestników akcji.

Rheinmetall, największy producent broni w Niemczech, uruchomił produkcję w zakładzie w berlińskiej dzielnicy Wedding na początku 2026 roku.

Aktywiści przykleili się przed terenem zakładu Rheinmetall w Berlinie https://t.co/mBDYSulwWv — Z4 (@Z41409905178188) 20 października 2026 r.

Od tego czasu fabryka wielokrotnie stawała się miejscem protestów. Wśród uczestników poprzednich akcji znalazła się również aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Źródło: dpa

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall ogłosił w poniedziałek przejęcie rumuńskiej stoczni w Mangalii. Umowę firma zawarła wspólnie ze szwajcarskim koncernem żeglugowym MSC po przeprowadzeniu aukcji.

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall we współpracy z włoską firmą kosmiczną Argotec 1 października 2026 r. umieścił na orbicie swojego pierwszego satelitę rozpoznawczego. Start odbył się przy użyciu rakiety nośnej Falcon 9 firmy SpaceX z bazy Vandenberg w Stanach Zjednoczonych.

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