视频：在柏林，抗议者将自己粘在莱茵金属工厂附近的道路上

在柏林，九名抗议者在德国国防集团莱茵金属（Rheinmetall）工厂附近将自己粘在路面上了。警方于凌晨5点30分左右被叫到现场。

据执法部门称，为处理这起抗议事件，共出动了近90名警察。现场共有11名抗议者。

作为德国最大的军火制造商，莱茵金属公司已于2026年初在柏林韦丁区的一家工厂启动了生产。

活动人士在柏林莱茵金属公司厂区外将自己粘在地面上 https://t.co/mBDYSulwWv — Z4 (@Z41409905178188) 2026年10月20日

自那时起，该工厂多次成为抗议活动的地点。气候活动家格蕾塔·通贝里也曾参与过此前的抗议活动。

来源：德新社

德国防务集团莱茵金属（Rheinmetall）周一宣布收购位于罗马尼亚马加利亚市的造船厂。该公司与瑞士航运巨头MSC在拍卖后共同达成了这项协议。

德国国防集团莱茵金属（Rheinmetall）与意大利航天公司Argotec合作，于2026年10月1日将其首颗侦察卫星送入轨道。 此次发射使用的是SpaceX公司的“猎鹰9号”（Falcon 9）运载火箭，从美国范登堡基地发射升空。

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