Видео: В Берлине протестующие приклеились к дороге возле завода Rheinmetall
В Берлине девять протестующих приклеились к дорожному покрытию возле завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Полицию вызвали на место около 5:30 утра.
По данным правоохранительных органов, для работы с группой протестующих было задействовано до 90 полицейских. Всего на месте находились 11 участников акции.
Rheinmetall, крупнейший производитель оружия в Германии, запустил производство на предприятии в берлинском районе Веддинг в начале 2026 года.
Активисты приклеились к ограждению территории Rheinmetall в Берлине https://t.co/mBDYSulwWv
— Z4 (@Z41409905178188) 20 октября 2026 г.
С тех пор завод неоднократно становился местом протестов. Среди участников предыдущих акций была и климатическая активистка Грета Тунберг.
Источник: dpa
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в понедельник объявил о приобретении румынской судостроительной верфи в городе Мангалия. Сделку компания заключила совместно со швейцарской судоходной корпорацией MSC после проведения аукциона.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в сотрудничестве с итальянской космической компанией Argotec 1 октября 2026 года вывел на орбиту свой первый разведывательный спутник. Запуск состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с базы Ванденберг в США.