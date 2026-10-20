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Новости Мир

Видео: В Берлине протестующие приклеились к дороге возле завода Rheinmetall

UA NEWS 20 Октября 2026 15:37
Видео: В Берлине протестующие приклеились к дороге возле завода Rheinmetall

В Берлине девять протестующих приклеились к дорожному покрытию возле завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Полицию вызвали на место около 5:30 утра.

По данным правоохранительных органов, для работы с группой протестующих было задействовано до 90 полицейских. Всего на месте находились 11 участников акции.

Rheinmetall, крупнейший производитель оружия в Германии, запустил производство на предприятии в берлинском районе Веддинг в начале 2026 года.

С тех пор завод неоднократно становился местом протестов. Среди участников предыдущих акций была и климатическая активистка Грета Тунберг.

Источник: dpa

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в понедельник объявил о приобретении румынской судостроительной верфи в городе Мангалия. Сделку компания заключила совместно со швейцарской судоходной корпорацией MSC после проведения аукциона.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в сотрудничестве с итальянской космической компанией Argotec 1 октября 2026 года вывел на орбиту свой первый разведывательный спутник. Запуск состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с базы Ванденберг в США.

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