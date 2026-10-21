Premier Francji Sébastien Lecornu spotka się rano 21 października z przedstawicielami pięciu związków zawodowych. Spotkanie wyznaczono na środę, a jego tematem będą bezpieczeństwo podczas protestów oraz zagwarantowanie wolności demonstracji.

Rozmowy o bezpieczeństwie

W liście wysłanym do organizacji związkowych wskazano, że strony omówią sposoby zagwarantowania podstawowej wolności organizowania demonstracji. Jak informuje The Hindu, Lecornu obiecał także rozmieszczenie policji na dużą skalę podczas protestów. Rząd przygotowuje się do kolejnych demonstracji.

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Weekendowe zamieszki

W weekend Francją wstrząsnęły jedne z najpoważniejszych zamieszek w ostatnich latach. Po nich władze wprowadzały godzinę policyjną i przeprowadzały zatrzymania.

Wydarzenia mają miejsce około sześciu miesięcy przed wyborem następcy prezydenta Emmanuela Macrona. Francja jest drugą co do wielkości gospodarką strefy euro.

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