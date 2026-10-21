Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню утром 21 октября проведет встречу с представителями пяти профсоюзов. Встреча назначена на среду, а ее темой станут безопасность во время протестов и обеспечение свободы демонстраций.

Переговоры о безопасности

В письме, направленном профсоюзным организациям, указано, что стороны обсудят способы гарантировать основополагающую свободу проводить демонстрации. Как сообщает The Hindu, Лекорню также пообещал масштабно развернуть полицию во время протестов. Правительство готовится к дальнейшим демонстрациям.

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Беспорядки в выходные

В выходные Францию потрясли одни из самых серьезных за последние годы беспорядков. После них власти вводили комендантский час и проводили задержания.

События происходят примерно за шесть месяцев до выборов преемника президента Эмманюэля Макрона. Франция является второй по величине экономикой еврозоны.

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