Учёные Университета штата Пенсильвания обнаружили признаки как минимум двух отдельных магматических резервуаров под активным вулканом Масайя в Никарагуа. Анализ спутниковых наблюдений за 2018–2024 годы показал, что разные части вулкана по-разному меняли высоту, сообщает ScienceDaily.

Масайя расположена недалеко от столицы Никарагуа Манагуа. Около 2 млн человек живут в пределах 13 миль от вулкана, а его кальдера является национальным парком и популярным туристическим местом. У вулкана есть активный кратер Сантьяго с лавовым озером; его постоянная дегазация может создавать опасные концентрации диоксида серы даже без значительного извержения.

Различные изменения поверхности

Исследователи использовали данные спутника Sentinel-1, который наблюдает за вулканом примерно раз в 12 дней. С помощью интерферометрического радара с синтезированной апертурой они фиксировали незначительные изменения расстояния между спутником и поверхностью Земли. Метод позволяет получать измерения сквозь облака, что особенно важно для тропических регионов.

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В начале периода наблюдений участок в пределах кальдеры постепенно опускался, а затем начал подниматься. Учёные считают, что это изменение может быть связано с изменениями количества магмы под землёй: поступление дополнительной магмы в резервуар может повышать давление и вызывать подъём поверхности. В то же время территория вокруг активного кратера Сантьяго опускалась на протяжении всего шестилетнего периода.

Более сложная магматическая система

Ведущий автор исследования Лиззи Джонсон объяснила, что независимое опускание поверхности возле Сантьяго может свидетельствовать об уменьшении количества магмы в другом, более мелком резервуаре. По оценке исследователей, более глубокий источник может поставлять магму в основной резервуар, тогда как резервуар ближе к кратеру может её терять.

Результаты опубликовали в журнале Geophysical Research Letters. Исследователи не сообщают о непосредственной опасности для жителей возле Масайи, однако считают, что длительные спутниковые наблюдения и моделирование помогут лучше отслеживать активность вулкана и распознавать возможные признаки усиления опасности.

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