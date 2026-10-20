宾夕法尼亚州立大学的科学家在尼加拉瓜活火山马萨亚下方发现了至少两个独立岩浆储库的迹象。对2018年至2024年卫星观测数据的分析显示，火山不同部分的海拔变化方式不同，ScienceDaily报道。

马萨亚位于尼加拉瓜首都马那瓜附近。约有200万人居住在距该火山13英里范围内，其破火山口是一座国家公园和热门旅游景点。这座火山拥有带熔岩湖的活跃圣地亚哥火山口；即使没有发生大规模喷发，其持续脱气也可能产生危险浓度的二氧化硫。

不同的地表变化

研究人员使用了Sentinel-1卫星的数据，该卫星大约每12天观测一次这座火山。他们利用干涉合成孔径雷达记录了卫星与地球表面之间距离的微小变化。这种方法可以穿透云层进行测量，这对于热带地区尤为重要。

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在观测期开始时，破火山口内的一个区域逐渐下沉，随后开始上升。科学家认为，这一变化可能与地下岩浆量的变化有关：额外岩浆进入储库可能增加压力并导致地表上升。与此同时，活跃的圣地亚哥火山口周边地区在整个六年期间一直在下沉。

更复杂的岩浆系统

研究的主要作者莉齐·约翰逊解释说，圣地亚哥附近地表的独立下沉可能表明，另一个更浅的储库中的岩浆量正在减少。根据研究人员的估计，更深的源头可能向主储库供应岩浆，而更靠近火山口的储库可能正在流失岩浆。

研究结果发表在《Geophysical Research Letters》期刊上。研究人员没有报告马萨亚附近居民面临的直接危险，但他们认为，长期卫星观测和建模将有助于更好地监测火山活动，并识别危险加剧的可能迹象。

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