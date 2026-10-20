Naukowcy z Pennsylvania State University wykryli oznaki co najmniej dwóch odrębnych zbiorników magmy pod aktywnym wulkanem Masaya w Nikaragui. Analiza obserwacji satelitarnych z lat 2018–2024 wykazała, że różne części wulkanu zmieniały wysokość w odmienny sposób, podaje ScienceDaily.

Masaya znajduje się niedaleko stolicy Nikaragui, Managui. Około 2 mln osób mieszka w promieniu 13 mil od wulkanu, a jego kaldera jest parkiem narodowym i popularnym miejscem turystycznym. Wulkan ma aktywny krater Santiago z jeziorem lawowym; jego ciągłe odgazowywanie może powodować niebezpieczne stężenia dwutlenku siarki nawet bez znacznej erupcji.

Różne zmiany powierzchni

Badacze wykorzystali dane z satelity Sentinel-1, który obserwuje wulkan mniej więcej raz na 12 dni. Za pomocą interferometrycznego radaru z syntetyczną aperturą rejestrowali niewielkie zmiany odległości między satelitą a powierzchnią Ziemi. Metoda umożliwia wykonywanie pomiarów przez chmury, co jest szczególnie ważne dla regionów tropikalnych.

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Na początku okresu obserwacji obszar w obrębie kaldery stopniowo się obniżał, a później zaczął się podnosić. Naukowcy uważają, że zmiana ta może być związana ze zmianami ilości magmy pod ziemią: napływ dodatkowej magmy do zbiornika może zwiększać ciśnienie i powodować podnoszenie się powierzchni. Jednocześnie teren wokół aktywnego krateru Santiago obniżał się przez cały sześcioletni okres.

Bardziej złożony system magmowy

Główna autorka badania Lizzie Johnson wyjaśniła, że niezależne obniżanie się powierzchni w pobliżu Santiago może wskazywać na zmniejszenie ilości magmy w innym, płytszym zbiorniku. Według szacunków badaczy głębsze źródło może dostarczać magmę do głównego zbiornika, podczas gdy zbiornik bliżej krateru może ją tracić.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Geophysical Research Letters. Badacze nie informują o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców w pobliżu Masayi, jednak uważają, że długotrwałe obserwacje satelitarne i modelowanie pomogą lepiej śledzić aktywność wulkanu oraz rozpoznawać możliwe oznaki wzrostu zagrożenia.

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