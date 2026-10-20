W Korei Południowej rodzice małych dzieci czekają średnio 8,5 miesiąca na przyjęcie dziecka do placówki dziennej opieki. Powołując się na dane Ministerstwa Edukacji, informuje o tym Korea Herald. Dane uzyskał poseł Seo Beom-su z rządzącej Partii Władzy Ludowej.

Kolejki do placówek publicznych są dłuższe

W przypadku 18-miesięcznych dzieci okres oczekiwania wzrósł w porównaniu z 5,8 miesiąca w 2022 roku. W publicznych placówkach dziennej opieki rodzice 18-miesięcznych dzieci czekali średnio 10,6 miesiąca, wobec 7,9 miesiąca w 2022 roku.

Dla sześciomiesięcznych dzieci średni czas oczekiwania wynosił 6,2 miesiąca, a dla 30-miesięcznych — osiem miesięcy, wobec 5,8 miesiąca w 2022 roku. We wszystkich grupach wiekowych średni okres oczekiwania wynosił 7,5 miesiąca, podczas gdy w 2022 roku było to 5,3 miesiąca. Obliczano go od złożenia wniosku do potwierdzenia przyjęcia.

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Liczba placówek maleje

Od 2022 roku do pierwszej połowy 2026 roku w kraju zamknięto 11 093 placówki dziennej opieki nad dziećmi. Najwięcej zamknięć odnotowano w prowincji Gyeonggi — 3234, a w Seulu — 1502.

Według Koreańskiej Służby Informacji Statystycznej liczba takich placówek zmniejsza się od 12 kolejnych lat: ze szczytowego poziomu 43 770 w 2013 roku do 26 064 w 2025 roku. Wśród placówek zamkniętych od 2022 roku 43,9% wskazało jako przyczynę spadek liczby dzieci, a 31,3% — trudności finansowe. Placówki domowe i prywatne stanowiły 92,2% wszystkich zamknięć.

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