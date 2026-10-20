В Южной Корее родители малышей в среднем ждут 8,5 месяца зачисления ребенка в учреждение дневного ухода. Об этом со ссылкой на данные Министерства образования сообщает Korea Herald. Данные получил депутат парламента Со Бом Су от правящей Партии народной силы.

Очереди в государственные учреждения длиннее

Для 18-месячных детей срок ожидания вырос по сравнению с 5,8 месяца в 2022 году. В государственных учреждениях дневного ухода родители 18-месячных детей ждали в среднем 10,6 месяца против 7,9 месяца в 2022 году.

Для шестимесячных детей среднее время ожидания составляло 6,2 месяца, а для 30-месячных — восемь месяцев против 5,8 месяца в 2022 году. Во всех возрастных группах средний срок ожидания составлял 7,5 месяца, тогда как в 2022 году он равнялся 5,3 месяца. Его рассчитывали от подачи заявления до подтверждения зачисления.

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Количество учреждений сокращается

С 2022 года до первой половины 2026 года в стране закрылись 11 093 учреждения дневного ухода за детьми. Больше всего закрытий зафиксировали в провинции Кёнгидо — 3234, в Сеуле — 1502.

По данным Корейской статистической информационной службы, количество таких учреждений сокращается 12 лет подряд: с пиковых 43 770 в 2013 году до 26 064 в 2025 году. Среди учреждений, закрывшихся с 2022 года, 43,9% назвали причиной уменьшение числа детей, а 31,3% — финансовые трудности. На домашние и частные учреждения пришлось 92,2% всех закрытий.

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