Япония возобновит закупки украинской курицы после пятилетнего перерыва

Япония возобновляет импорт украинского мяса птицы, яиц и продуктов из них после пяти лет ограничений. Решение было принято 16 октября. Оно открывает для украинских производителей новые возможности на японском рынке и может способствовать развитию торговли между двумя странами.

Япония возобновляет импорт украинского мяса птицы, яиц и продуктов из них. По словам дипломата, ограничения действовали в течение пяти лет. Решение о возобновлении импорта было принято 16 октября. Оно даст украинским производителям возможность вновь поставлять свою продукцию на японский рынок. «После пяти лет ограничений Япония возобновляет импорт украинского мяса птицы, яиц и продукции из них. Мы высоко ценим это важное решение, принятое 16 октября, которое открывает новые возможности для украинских производителей и является весомым шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — отметил Лутовинов.

Посол также сообщил, что имел возможность лично поблагодарить японскую сторону за это решение. Он встретился с заместителем генерального директора Бюро экспорта и международных дел Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Эйдзи Танакой. Украина и Япония продолжают работать над расширением доступа украинских товаров на японский рынок. По словам Лутовинова, стороны стремятся развивать экономические связи и создавать больше возможностей для сотрудничества. «Продолжаем совместную работу над расширением доступа украинской продукции на японский рынок и углублением двустороннего экономического сотрудничества», — подытожил дипломат.

Возобновление импорта может стать дополнительной возможностью для украинских производителей мяса птицы и яиц. В то же время конкретные объемы будущих поставок и сроки их начала в сообщении посла не уточняются. Об этом сообщил посол Украины в Японии Юрий Лутовинов в Facebook.

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