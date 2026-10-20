在韩国，幼儿家长平均要等待8.5个月，孩子才能被日间托育机构录取。《韩国先驱报》援引教育部数据报道称，这些数据由执政党国民力量党的国会议员徐范洙获得。

公立机构排队时间更长

对于18个月大的儿童，等待时间较2022年的5.8个月有所增加。在公立日间托育机构，18个月大儿童的家长平均等待10.6个月，而2022年为7.9个月。

对于6个月大的儿童，平均等待时间为6.2个月；对于30个月大的儿童，平均等待时间为8个月，而2022年为5.8个月。所有年龄组的平均等待期为7.5个月，而2022年为5.3个月。等待期从提交申请到确认录取计算。

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机构数量正在减少

从2022年至2026年上半年，全国共有11,093家儿童日间托育机构关闭。关闭数量最多的是京畿道，为3,234家；首尔为1,502家。

根据韩国统计信息服务的数据，此类机构数量已连续12年下降：从2013年43,770家的峰值降至2025年的26,064家。在自2022年以来关闭的机构中，43.9%将儿童数量减少列为原因，31.3%称原因是财务困难。家庭式和私立机构占所有关闭机构的92.2%。

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