周二上午，以色列本-古里安机场至少拘留了40名极端正统派犹太人，他们涉嫌试图逃避兵役。CBS News援引以色列国防军报道称。

机场拘留行动

据以色列军方称，这些男子通过了本-古里安机场的边境检查站。以色列国防军表示，他们须服强制兵役，并将依法出庭受审。

军警实施的大规模拘留行动在规模上并不寻常。这发生在有关极端正统派犹太人是否应与以色列其他犹太公民平等服役的讨论背景下。

征兵争议

极端正统派犹太人传统上享有免服役待遇。然而，以色列最高法院于2024年裁定，在没有使这种豁免合法化的法律的情况下，军队必须开始征召他们。

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在2023年10月7日由哈马斯领导的袭击以及随后爆发的多战线战争之后，兵役义务平等问题成为政治辩论的重要议题。以色列全国选举定于10月27日举行。

极端正统派人士，即哈雷迪姆，约占以色列人口的13%。根据以色列中央统计局的预测，到2050年，他们的占比可能接近25%。许多极端正统派男性不服役，而是在宗教神学院全日制学习。

总理本雅明·内塔尼亚胡在接受极端正统派广播电台Kol Barama采访时反对这些拘留行动。他表示，这些行动损害了在不强迫的情况下吸引极端正统派人士服役的努力。

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