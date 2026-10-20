Во вторник утром в аэропорту Бен-Гурион в Израиле задержали не менее 40 ультраортодоксальных евреев, которых подозревают в попытке избежать военного призыва. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает CBS News.

Задержания в аэропорту

По заявлению израильских военных, мужчины прошли через пункт пограничного контроля в аэропорту Бен-Гурион. В Армии обороны Израиля отметили, что они подлежат обязательной военной службе и предстанут перед судом в соответствии с законом.

Массовое задержание военной полицией было необычным по масштабу. Оно произошло на фоне дискуссии о том, должны ли ультраортодоксальные евреи проходить службу наравне с другими еврейскими гражданами Израиля.

Спор о призыве

Ультраортодоксальные евреи традиционно имели освобождение от службы. Однако в 2024 году Верховный суд Израиля постановил, что при отсутствии закона, легализующего такое освобождение, армия должна начать их призыв.

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Вопрос равенства воинской обязанности стал важной темой политических дебатов после нападения под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшей за ним многоплановой войны. Национальные выборы в Израиле запланированы на 27 октября.

Ультраортодоксы, или харедим, составляют около 13% населения Израиля. По прогнозам Центрального бюро статистики Израиля, к 2050 году их доля может приблизиться к 25%. Многие ультраортодоксальные мужчины вместо службы учатся полный день в религиозных семинариях.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью ультраортодоксальной радиостанции Kol Barama выступил против задержаний. Он заявил, что они вредят попыткам привлечь ультраортодоксов к службе без принуждения.

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