We wtorek rano na lotnisku Ben Guriona w Izraelu zatrzymano co najmniej 40 ultraortodoksyjnych Żydów podejrzanych o próbę uniknięcia poboru do wojska. Poinformowała o tym CBS News, powołując się na Siły Obronne Izraela.

Zatrzymania na lotnisku

Według izraelskiego wojska mężczyźni przeszli przez punkt kontroli granicznej na lotnisku Ben Guriona. Siły Obronne Izraela wskazały, że podlegają oni obowiązkowej służbie wojskowej i staną przed sądem zgodnie z prawem.

Masowe zatrzymanie przez żandarmerię wojskową było nietypowe pod względem skali. Doszło do niego w czasie dyskusji o tym, czy ultraortodoksyjni Żydzi powinni odbywać służbę na równi z innymi żydowskimi obywatelami Izraela.

Spór o pobór

Ultraortodoksyjni Żydzi tradycyjnie byli zwolnieni ze służby. Jednak w 2024 roku Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że wobec braku ustawy legalizującej takie zwolnienie armia musi rozpocząć ich pobór.

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Kwestia równości obowiązku wojskowego stała się ważnym tematem debaty politycznej po ataku przeprowadzonym pod przywództwem Hamasu 7 października 2023 roku oraz następującej po nim wojnie na wielu frontach. Wybory krajowe w Izraelu zaplanowano na 27 października.

Ultraortodoksi, czyli charedim, stanowią około 13% ludności Izraela. Według prognoz Centralnego Biura Statystycznego Izraela do 2050 roku ich udział może zbliżyć się do 25%. Wielu ultraortodoksyjnych mężczyzn zamiast służby studiuje w pełnym wymiarze w seminariach religijnych.

Premier Binjamin Netanjahu w wywiadzie dla ultraortodoksyjnej stacji radiowej Kol Barama opowiedział się przeciwko zatrzymaniom. Oświadczył, że szkodzą one próbom zachęcania ultraortodoksów do służby bez przymusu.

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