美国国务卿马尔科·鲁比奥在访问印度孟买期间表示，印度在能源来源多元化方面取得了重大进展，包括寻找俄罗斯石油的替代来源。Dawn报道。

鲁比奥表示，印度多次表达了使其能源组合多元化的意愿。他称这是正确的一步，并指出，这类变化无法在短时间内完成。国务卿补充说，美国积极评价印度取得的进展。

访问印度

这是鲁比奥今年第二次正式访问印度。作为亚洲之行的一部分，他还访问了乌兹别克斯坦，并在那里呼吁加强与中亚国家的伙伴关系。在孟买，这名美国官员与印度外交部长苏布拉马尼亚姆·贾尚卡尔举行会谈，并会见了商界代表。

印度是俄罗斯石油的大型进口国。鲁比奥表示，美国也可以供应该国所需的部分能源资源。在访问期间，他将前往古吉拉特邦的贾姆讷格尔，世界最大的Reliance炼油厂就位于那里。鲁比奥称印度是炼油领域的超级大国。

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贸易谈判

鲁比奥此访正值华盛顿与新德里就贸易协议进行谈判之际。美国国务卿表示，双方已非常接近达成协议，但仍需就少数问题取得一致。同时，在此次访问期间签署协议似乎不太可能。

谈及美国对俄罗斯石油实施制裁的临时豁免时，鲁比奥表示，华盛顿会考虑与其他国家的双边关系，以及这些国家满足自身能源需求的实际能力。他补充说，不能因为一个核心问题而摧毁其他国家的经济。

在孟买，贾尚卡尔还与阿拉伯联合酋长国外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬会面。阿联酋是印度重要的能源资源供应国，其中包括液化天然气。

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