Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wizyty w Mumbaju w Indiach oświadczył, że kraj osiągnął znaczący postęp w dywersyfikacji źródeł energii, w tym w poszukiwaniu alternatyw dla rosyjskiej ropy. Informuje o tym Dawn.

Według Rubio Indie wielokrotnie wyrażały zamiar dywersyfikacji swojego portfela energetycznego. Nazwał to właściwym krokiem i zaznaczył, że takich zmian nie można przeprowadzić w krótkim czasie. Sekretarz stanu dodał, że Stany Zjednoczone pozytywnie oceniają postęp osiągnięty przez Indie.

Wizyta w Indiach

Jest to druga oficjalna wizyta Rubio w Indiach w tym roku. W ramach podróży po Azji odwiedził on także Uzbekistan, gdzie wezwał do wzmacniania partnerstwa z państwami Azji Centralnej. W Mumbaju amerykański urzędnik przeprowadził rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem i spotkał się z przedstawicielami biznesu.

Indie są dużym importerem rosyjskiej ropy. Rubio oświadczył, że Stany Zjednoczone również mogą dostarczać część potrzebnych temu krajowi surowców energetycznych. Podczas wizyty ma udać się do Dźamnagaru w stanie Gudźarat, gdzie znajduje się należąca do Reliance rafineria, największa na świecie. Rubio nazwał Indie supermocarstwem w dziedzinie rafinacji ropy naftowej.

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Negocjacje handlowe

Wizyta Rubio odbywa się w czasie negocjacji Waszyngtonu i Nowego Delhi w sprawie umowy handlowej. Sekretarz stanu USA oświadczył, że strony są bardzo bliskie jej zawarcia, jednak muszą jeszcze uzgodnić niewielką liczbę kwestii. Jednocześnie podpisanie porozumienia podczas tej podróży wydaje się mało prawdopodobne.

Komentując tymczasowe wyjątki od amerykańskich sankcji dla rosyjskiej ropy, Rubio powiedział, że Waszyngton bierze pod uwagę stosunki dwustronne z innymi państwami oraz ich rzeczywistą zdolność do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych. Dodał, że nie można niszczyć gospodarek innych krajów z powodu jednej kluczowej kwestii.

W Mumbaju Jaishankar spotkał się także z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Abdullahem bin Zayedem Al Nahyanem. ZEA są ważnym dostawcą surowców energetycznych do Indii, w tym skroplonego gazu ziemnego.

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