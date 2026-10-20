Рубіо заявив про значний прогрес Індії в диверсифікації енергопостачання — Dawn

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Мумбаї в Індії заявив, що країна досягла значного прогресу в диверсифікації джерел енергії, зокрема у пошуку альтернатив російській нафті. Про це повідомляє Dawn.

За словами Рубіо, Індія неодноразово висловлювала намір диверсифікувати свій енергетичний портфель. Він назвав це правильним кроком і зазначив, що такі зміни неможливо здійснити за короткий час. Держсекретар додав, що США позитивно оцінюють досягнутий Індією прогрес.

Візит до Індії

Це другий офіційний візит Рубіо до Індії цього року. У межах азійської поїздки він також відвідав Узбекистан, де закликав посилювати партнерство з країнами Центральної Азії. У Мумбаї американський посадовець провів переговори з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром і зустрівся з представниками бізнесу.

Індія є великим імпортером російської нафти. Рубіо заявив, що Сполучені Штати також можуть постачати частину необхідних країні енергоресурсів. Під час візиту він має побувати в Джамнагарі у штаті Гуджарат, де розташований нафтопереробний завод Reliance, найбільший у світі. Рубіо назвав Індію наддержавою у нафтопереробці.

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Переговори про торгівлю

Візит Рубіо відбувається на тлі переговорів Вашингтона та Нью-Делі щодо торговельної угоди. Держсекретар США заявив, що сторони дуже близькі до її укладення, однак їм ще потрібно узгодити невелику кількість питань. Водночас підписання домовленості під час цієї поїздки видається малоймовірним.

Коментуючи тимчасові винятки із санкцій США для російської нафти, Рубіо сказав, що Вашингтон бере до уваги двосторонні відносини з іншими державами та їхню реальну спроможність забезпечувати власні енергетичні потреби. Він додав, що не можна руйнувати економіку інших країн через одне центральне питання.

У Мумбаї Джайшанкар також зустрівся з міністром закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Абдаллою бін Заїдом Аль Нахаяном. ОАЕ є важливим постачальником енергоресурсів до Індії, зокрема скрапленого природного газу.

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