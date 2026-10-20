Росія заявляє про амбітні плани у сфері довголіття та розробки засобів проти старіння. За даними британського видання Daily Star, державна програма, на яку нібито передбачили близько 28 мільярдів доларів, пов’язана з дослідженнями генної терапії, біодруку тканин та інших експериментальних технологій. Донька Володимира Путіна Марія Воронцова заявила, що Росія має шанс першою створити пігулку проти старіння, однак експерти вважають такі прогнози передчасними.

Марія Воронцова, 41-річна ендокринологиня та старша донька Путіна, бере участь у державній програмі, спрямованій на розвиток технологій довголіття. Її загальний бюджет оцінюють приблизно у 28 мільярдів доларів. Програма має назву «Нові технології збереження здоров’я». Її мета — розвивати нові методи лікування, регенеративну медицину та технології, які можуть допомогти людям довше залишатися здоровими. Російська влада розраховує досягти практичних результатів до 2030 року.

Воронцова назвала страх смерті однією з головних причин, які спонукають науковців шукати способи продовжити людське життя. «Росія має всі шанси першою винайти пігулку проти старіння», — заявила вона в ефірі російського телебачення. За словами Воронцової, протягом наступних 10–20 років нові технології можуть стати частиною системи охорони здоров’я. Водночас поки йдеться про перспективні розробки, а не про готовий препарат, який довів здатність зупиняти старіння людини.

Що відомо про експериментальний препарат

Один із напрямків програми — так звана вакцина проти старіння. Насправді йдеться про експериментальний препарат генної терапії, який має впливати на рецептор RAGE. Російські дослідники вважають, що блокування цього рецептора може допомогти уповільнити процеси старіння клітин.

Однак цю розробку ще не можна вважати доведеним способом омолодження людини. Потрібні подальші дослідження, щоб з’ясувати, наскільки вона безпечна та ефективна. Наразі немає підстав стверджувати, що препарат здатний зупинити старіння або продовжити життя на певну кількість років. Окрім генної терапії, російська програма охоплює кілька інших напрямків.

3D-біодрук тканин. Ця технологія дає змогу створювати живі тканини за допомогою спеціальних принтерів. Російські дослідники заявляли, що їм вдалося надрукувати людський хрящ і тканину щитоподібної залози миші. У перспективі такі розробки можуть допомогти у створенні тканин і органів для трансплантації.

Ксенотрансплантація. Це напрям медицини, який передбачає використання органів або тканин тварин для пересадки людям. У межах досліджень розглядають можливість вирощування органів у генетично модифікованих мінісвиней.

Кріотерапія. Це застосування дуже низьких температур у медичних цілях. У матеріалах про російську програму згадується експериментальне використання холоду для впливу на пошкоджені тканини.

Усі ці технології перебувають на різних етапах розвитку. Навіть якщо окремі експерименти дають позитивні результати, це ще не означає, що вчені вже можуть створювати повноцінні людські органи для пересадки або безпечно повертати організм до молодшого біологічного стану.

Чому експерти скептично оцінюють заяви про безсмертя

Попри гучні заяви, науковці закликають не плутати дослідження довголіття з можливістю перемогти старіння. Розробка препарату, який впливає на певні клітинні процеси, і створення засобу, що справді продовжує життя людини, — це різні завдання. Як повідомляє The Wall Street Journal, деякі фахівці звертають увагу на брак опублікованих у провідних міжнародних наукових журналах результатів, які дозволили б незалежно оцінити ефективність частини російських розробок. Це ускладнює перевірку заяв про досягнення програми.

Тому говорити про появу першої у світі пігулки проти старіння поки зарано. Наукові дослідження справді можуть допомогти краще зрозуміти механізми старіння, розробляти нові методи лікування та підтримувати здоров’я в старшому віці. Але наразі немає підтвердженого препарату, який міг би гарантувати людині безсмертя. Російська влада планує отримати практичні результати в межах програми до 2030 року. Чи вдасться перетворити нинішні експерименти на дієві медичні методи, залежатиме від подальших досліджень і результатів випробувань. Про це пише Daily Star.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що американські переговорники протягом півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, Київ не погодився на такі вимоги завдяки підтримці європейських держав.

Читай нас у