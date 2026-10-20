Дочь Путина заявила о возможности создать первую в мире таблетку против старения

Россия заявляет об амбициозных планах в сфере долголетия и разработки средств против старения. По данным британского издания Daily Star, государственная программа, на которую якобы выделено около 28 миллиардов долларов, связана с исследованиями в области генной терапии, биопечати тканей и других экспериментальных технологий. Дочь Владимира Путина Мария Воронцова заявила, что у России есть шанс первой создать таблетку против старения, однако эксперты считают такие прогнозы преждевременными.

Мария Воронцова, 41-летняя эндокринолог и старшая дочь Путина, участвует в государственной программе, направленной на развитие технологий долголетия. Ее общий бюджет оценивается примерно в 28 миллиардов долларов. Программа называется «Новые технологии сохранения здоровья». Её цель — развивать новые методы лечения, регенеративную медицину и технологии, которые могут помочь людям дольше оставаться здоровыми. Российские власти рассчитывают достичь практических результатов к 2030 году.

Воронцова назвала страх смерти одной из главных причин, побуждающих ученых искать способы продлить человеческую жизнь. «У России есть все шансы первой изобрести таблетку против старения», — заявила она в эфире российского телевидения. По словам Воронцовой, в течение следующих 10–20 лет новые технологии могут стать частью системы здравоохранения. В то же время речь пока идет о перспективных разработках, а не о готовом препарате, доказавшем способность останавливать старение человека.

Что известно об экспериментальном препарате

Одно из направлений программы — так называемая вакцина против старения. На самом деле речь идет об экспериментальном препарате генной терапии, который должен воздействовать на рецептор RAGE. Российские исследователи считают, что блокировка этого рецептора может помочь замедлить процессы старения клеток.

Однако эту разработку пока нельзя считать доказанным способом омоложения человека. Требуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько она безопасна и эффективна. На данный момент нет оснований утверждать, что препарат способен остановить старение или продлить жизнь на определённое количество лет. Помимо генной терапии, российская программа охватывает несколько других направлений.

3D-биопечать тканей. Эта технология позволяет создавать живые ткани с помощью специальных принтеров. Российские исследователи заявляли, что им удалось напечатать человеческий хрящ и ткань щитовидной железы мыши. В перспективе такие разработки могут помочь в создании тканей и органов для трансплантации.

Ксенотрансплантация. Это направление медицины, предполагающее использование органов или тканей животных для пересадки людям. В рамках исследований рассматривается возможность выращивания органов у генетически модифицированных мини-свиней.

Криотерапия. Это применение очень низких температур в медицинских целях. В материалах о российской программе упоминается экспериментальное использование холода для воздействия на поврежденные ткани.

Все эти технологии находятся на разных этапах развития. Даже если отдельные эксперименты дают положительные результаты, это ещё не означает, что учёные уже могут создавать полноценные человеческие органы для пересадки или безопасно возвращать организм к более молодому биологическому состоянию.

Почему эксперты скептически оценивают заявления о бессмертии

Несмотря на громкие заявления, ученые призывают не путать исследования долголетия с возможностью победить старение. Разработка препарата, воздействующего на определенные клеточные процессы, и создание средства, действительно продлевающего жизнь человека, — это разные задачи. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые специалисты обращают внимание на отсутствие опубликованных в ведущих международных научных журналах результатов, которые позволили бы независимо оценить эффективность части российских разработок. Это затрудняет проверку заявлений о достижениях программы.

Поэтому говорить о появлении первой в мире таблетки против старения пока рано. Научные исследования действительно могут помочь лучше понять механизмы старения, разрабатывать новые методы лечения и поддерживать здоровье в пожилом возрасте. Но пока нет подтвержденного препарата, который мог бы гарантировать человеку бессмертие. Российские власти планируют получить практические результаты в рамках программы к 2030 году. Удастся ли превратить нынешние эксперименты в действенные медицинские методы, будет зависеть от дальнейших исследований и результатов испытаний. Об этом пишет Daily Star.

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