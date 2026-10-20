Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Мумбаи в Индии заявил, что страна достигла значительного прогресса в диверсификации источников энергии, в частности в поиске альтернатив российской нефти. Об этом сообщает Dawn.

По словам Рубио, Индия неоднократно выражала намерение диверсифицировать свой энергетический портфель. Он назвал это правильным шагом и отметил, что такие изменения невозможно осуществить за короткое время. Госсекретарь добавил, что США положительно оценивают достигнутый Индией прогресс.

Визит в Индию

Это второй официальный визит Рубио в Индию в этом году. В рамках азиатской поездки он также посетил Узбекистан, где призвал укреплять партнерство со странами Центральной Азии. В Мумбаи американский чиновник провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и встретился с представителями бизнеса.

Индия является крупным импортером российской нефти. Рубио заявил, что Соединенные Штаты также могут поставлять часть необходимых стране энергоресурсов. Во время визита он должен побывать в Джамнагаре в штате Гуджарат, где расположен нефтеперерабатывающий завод Reliance, крупнейший в мире. Рубио назвал Индию сверхдержавой в нефтепереработке.

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Переговоры о торговле

Визит Рубио проходит на фоне переговоров Вашингтона и Нью-Дели по поводу торгового соглашения. Госсекретарь США заявил, что стороны очень близки к его заключению, однако им еще нужно согласовать небольшое количество вопросов. В то же время подписание договоренности во время этой поездки представляется маловероятным.

Комментируя временные исключения из санкций США для российской нефти, Рубио сказал, что Вашингтон принимает во внимание двусторонние отношения с другими государствами и их реальную способность обеспечивать собственные энергетические потребности. Он добавил, что нельзя разрушать экономики других стран из-за одного центрального вопроса.

В Мумбаи Джайшанкар также встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахаяном. ОАЭ являются важным поставщиком энергоресурсов в Индию, в частности сжиженного природного газа.

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