从11月1日起，塞浦路斯消费者在Temu、Shein和AliExpress平台购买商品时，将为同一订单中的每个商品类别额外支付2欧元。该费用将在针对从中国订购商品的现行3欧元收费之外收取，Cyprus Mail报道。

海关清关费用

塞浦路斯海关部门解释称，额外的2欧元旨在覆盖海关部门处理和监控货件、处理数据、风险评估以及检查直接寄送给消费者的商品所产生的费用。

平台、卖家、承运商或提交海关申报单的代表将负责收取该费用。该报称，这一变化与欧盟委员会决定修订此前针对低价值包裹的免税政策有关。相关规定于9月19日在官方公报上发布，其大部分条款于9月21日生效。

此前收费的影响

7月1日在欧盟生效的3欧元收费使订单数量降至40%，而货件的平均申报价值则增长约30%，从8.82欧元升至11.47欧元。法国财政部公布了这些数据。

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根据这些数据，包裹数量有所减少，但需求并未按比例下降。这可能表明，该收费影响的是购物方式，而非购买商品的数量。

与此同时，中国电商平台在欧洲使用仓库，并从欧盟境内履行订单，因此能够避免这项收费。与此同时，这些公司仍需缴纳增值税、进口关税以及仓储和配送费用。

商品安全管控

今年早些时候曾报道，2025年共有59亿件低价值商品进入欧盟，相当于每天超过1600万个包裹。欧盟委员会还关注到产品安全问题：根据2025年在欧盟进行的一项研究结果，超过60%的受检低价商品不符合欧洲要求或安全标准。

新规旨在帮助海关部门更好地识别可能构成风险的商品。

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