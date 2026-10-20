На Кипре с 1 ноября покупатели товаров на платформах Temu, Shein и AliExpress будут платить дополнительно €2 за каждую категорию товаров в одном заказе. Плату будут взимать в дополнение к действующему сбору €3 за товары, заказанные из Китая, сообщает Cyprus Mail.

Плата за таможенное оформление

В таможенном департаменте Кипра пояснили, что дополнительные €2 должны покрывать расходы таможенных служб на обработку и мониторинг отправлений, работу с данными, оценку рисков и проверки товаров, направляемых непосредственно потребителям.

За взимание платы будут отвечать платформа, продавец, перевозчик или представитель, подающий таможенную декларацию. По данным издания, изменение связано с решением Европейской комиссии пересмотреть прежнее освобождение от пошлины для посылок низкой стоимости. Соответствующее регулирование опубликовали в официальном вестнике 19 сентября, а большинство его положений вступили в силу 21 сентября.

Влияние предыдущего сбора

Сбор €3, вступивший в силу в ЕС 1 июля, сократил количество заказов до 40%, тогда как средняя задекларированная стоимость отправлений выросла примерно на 30% — с €8,82 до €11,47. Такие данные опубликовало Министерство финансов Франции.

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Согласно этим данным, количество посылок уменьшилось, однако спрос не сократился пропорционально. Это может свидетельствовать о том, что платеж повлиял на способ совершения покупок, а не на объем приобретаемых товаров.

В то же время китайские платформы электронной коммерции используют склады в Европе и выполняют заказы с территории ЕС, что позволяет им избегать этого платежа. Компании при этом платят НДС, импортные пошлины, а также расходы на хранение и доставку.

Контроль безопасности товаров

Ранее в этом году сообщалось, что в 2025 году в ЕС поступило 5,9 млрд товаров низкой стоимости — более 16 млн посылок ежедневно. Еврокомиссия также обращала внимание на безопасность продукции: по результатам проведенного в ЕС в 2025 году исследования более 60% проверенных недорогих товаров не соответствовали европейским требованиям или стандартам безопасности.

Новые правила должны помочь таможенным органам лучше выявлять товары, которые могут представлять риск.

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