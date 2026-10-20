Na Cyprze od 1 listopada kupujący towary na platformach Temu, Shein i AliExpress będą płacić dodatkowe €2 za każdą kategorię towarów w jednym zamówieniu. Opłata będzie pobierana oprócz obowiązującej opłaty €3 za towary zamawiane z Chin, informuje Cyprus Mail.

Opłata za odprawę celną

Cypryjski departament celny wyjaśnił, że dodatkowe €2 ma pokrywać koszty służb celnych związane z przetwarzaniem i monitorowaniem przesyłek, pracą z danymi, oceną ryzyka oraz kontrolami towarów wysyłanych bezpośrednio do konsumentów.

Za pobieranie opłaty będą odpowiadać platforma, sprzedawca, przewoźnik lub przedstawiciel składający deklarację celną. Według publikacji zmiana jest związana z decyzją Komisji Europejskiej o rewizji wcześniejszego zwolnienia z cła dla przesyłek o niskiej wartości. Odpowiednie rozporządzenie opublikowano w dzienniku urzędowym 19 września, a większość jego przepisów weszła w życie 21 września.

Wpływ wcześniejszej opłaty

Opłata €3, która weszła w życie w UE 1 lipca, zmniejszyła liczbę zamówień do 40%, podczas gdy średnia deklarowana wartość przesyłek wzrosła o około 30% — z €8,82 do €11,47. Dane te opublikowało francuskie Ministerstwo Finansów.

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Z danych tych wynika, że liczba paczek spadła, jednak popyt nie zmniejszył się proporcjonalnie. Może to wskazywać, że opłata wpłynęła na sposób dokonywania zakupów, a nie na ilość nabywanych towarów.

Jednocześnie chińskie platformy handlu elektronicznego korzystają z magazynów w Europie i realizują zamówienia z terytorium UE, co pozwala im uniknąć tej opłaty. Firmy płacą przy tym VAT, cła importowe, a także koszty magazynowania i dostawy.

Kontrola bezpieczeństwa produktów

Wcześniej w tym roku informowano, że w 2025 roku do UE trafiło 5,9 mld towarów o niskiej wartości — ponad 16 mln przesyłek dziennie. Komisja Europejska zwracała również uwagę na bezpieczeństwo produktów: według wyników badania przeprowadzonego w UE w 2025 roku ponad 60% skontrolowanych tanich towarów nie spełniało europejskich wymogów lub norm bezpieczeństwa.

Nowe zasady mają pomóc organom celnym lepiej wykrywać towary, które mogą stwarzać ryzyko.

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