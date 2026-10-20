Niezależnej posłance do federalnego parlamentu Australii Helen Haines amputowano jedną nogę po potrąceniu przez samochód w Wangaratta w stanie Wiktoria. Chirurdzy ze szpitala The Alfred próbują uratować drugą nogę polityczki. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala na pilną operację z powodu krytycznych obrażeń kończyn dolnych.

Potrącenie w pobliżu biura posłanki

Jak informuje ABC News Australia, do incydentu doszło w poniedziałek około godz. 15:30 w pobliżu biura Haines przy Murphy Street. Według relacji świadków biały Toyota LandCruiser przejechał obok posłanki, która stała przy bagażniku swojego samochodu, zawrócił i uderzył ją, przyciskając do auta. Następnie samochód cofnął się i po raz drugi na nią najechał.

Na miejscu zatrzymano 43-letniego mieszkańca Tarrawingee, Brendana Nugenta. Policja kontynuuje dochodzenie. Według świadków przechodnie natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanej, a co najmniej jeden z nich stanął między samochodem a posłanką.

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Pomoc przechodniów i reakcja społeczności

Fryzjer Ricky Jeffries, który wybiegł ze swojego zakładu, wyciągnął mężczyznę z LandCruisera i odebrał mu nóż, który miał w kieszeni. Następnie pozostał w pobliżu, aby nie dopuścić do jego odejścia. Premier Anthony Albanese nazwał Jeffriesa bohaterem.

Inny miejscowy mieszkaniec, Cody Lepoydevin, powiedział, że ludzie udzielali Haines pomocy przed przybyciem karetki i próbowali uspokoić zatrzymanego. Według niego posłanka pozostawała przytomna i zachowywała spokój mimo ciężkich obrażeń.

W pobliżu biura Haines mieszkańcy Wangaratty zostawiają kwiaty i listy z życzeniami powrotu do zdrowia. W miejscowej anglikańskiej katedrze Świętej Trójcy odbyło się zgromadzenie, którego uczestnicy modlili się za posłankę. Koledzy Haines z różnych sił politycznych wyrazili jej wsparcie i zaapelowali o złagodzenie publicznej retoryki.

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