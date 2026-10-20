澳大利亚联邦议会独立议员海伦·海因斯在维多利亚州旺加拉塔遭汽车撞击后，一条腿被截肢。阿尔弗雷德医院的外科医生正试图保住这名政治人物的另一条腿。由于下肢遭受严重创伤，她被直升机送往医院接受紧急手术。

议员办公室附近发生汽车撞击事件

据澳大利亚广播公司新闻报道，事件于周一下午约3时30分发生在海因斯位于墨菲街的办公室附近。根据目击者证词，一辆白色丰田LandCruiser驶过当时站在自己汽车后备箱旁的议员身边后掉头撞向她，将她压在车上。随后，该车倒车并第二次撞向她。

43岁的塔拉温吉居民布伦丹·纽金特在现场被拘留。警方仍在继续调查。目击者称，路人立即赶来帮助伤者，至少有一人站在汽车和议员之间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

路人援助与社区反应

从自己店里跑出来的理发师里基·杰弗里斯将该男子从LandCruiser中拉出，并从其口袋中拿走了一把刀。此后，他留在附近以防止该男子离开。总理安东尼·阿尔巴尼斯称杰弗里斯为英雄。

另一名当地居民科迪·勒波伊德文表示，人们在救护车到达前一直向海因斯施救，并试图安抚被拘留者。据他称，尽管伤势严重，这名议员一直保持清醒且表现平静。

在海因斯办公室附近，旺加拉塔居民正在留下鲜花和祝愿她康复的信件。当地圣三一圣公会大教堂举行了一场聚会，参与者为这名议员祈祷。来自不同政治力量的海因斯同事表达了对她的支持，并呼吁降低公共言论的激烈程度。

关注我们在