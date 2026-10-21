俄罗斯一名女子因发布由ChatGPT生成的虚假熊照片被罚款——路透社

俄罗斯远东地区的一名女子利用ChatGPT生成了一张熊出现在街头的图片，本想以此恶作剧逗逗朋友，然而这张照片在即时通讯软件中广泛传播，导致人们开始搜寻这只猛兽。 法院判处该女子罚款1.5万卢布，约合8000格里夫纳。

今年9月，阿穆尔州马格达加奇村的一名居民制作了一张巨型棕熊似乎正在当地街道上散步的图片，并将其发送给了一位朋友。 该地区法院新闻处解释称，这个玩笑很快失控：照片通过即时通讯软件传播开来，警方开始接到惊慌失措的报警电话。

该区区长随即派遣猎人前往该村，以应对这只并不存在的动物。该女子随后主动致电警方，承认是自己制作了这张图片。法院于本周审理了此案。

这并非孤例。9月中旬，外贝加尔边疆区另一名居民因在村里发布虚假的熊的照片，被处以3万卢布（约合1.6万格里夫纳）的罚款。 据路透社报道，俄罗斯法律通讯社Rapsi对此进行了报道。

今年，由于多个地区发生了一系列致命袭击事件，俄罗斯当局已进入高度戒备状态。 专家解释称，这主要是由于熊的种群数量增加，以及浆果和松子收成不佳，导致熊与人类遭遇的概率上升。 据路透社援引的俄罗斯媒体报道，自春季以来，已有至少26人死于熊袭击。而据塔斯社统计，今年以来，已有超过3440头被认定对人类构成威胁的熊被射杀。

该通讯社报道中提到的原因包括：气候变化、冬季变暖以及天然食物短缺。 因此，黑熊可能会为觅食而进入人类聚居地。在这种情况下，关于街头出现食肉动物的报道足以引发真正的恐慌，即使事后证明该消息并不属实。

来源：路透社

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