Независимой депутатке федерального парламента Австралии Хелен Хейнс ампутировали одну ногу после наезда автомобиля в Вангаратте, штат Виктория. Хирурги больницы The Alfred пытаются спасти вторую ногу политика. Ее доставили в больницу вертолетом для срочной операции из-за критических травм нижних конечностей.

Наезд возле офиса депутатки

Как сообщает ABC News Australia, инцидент произошел в понедельник около 15:30 возле офиса Хейнс на Мерфи-стрит. По свидетельствам очевидцев, белый Toyota LandCruiser проехал мимо депутатки, которая стояла возле багажника своего автомобиля, развернулся и ударил ее, прижав к машине. Затем автомобиль отъехал назад и во второй раз наехал на нее.

На месте задержали 43-летнего жителя Тарравинги Брендана Наджента. Полиция продолжает расследование. По словам очевидцев, прохожие сразу бросились помогать пострадавшей, а по меньшей мере один из них встал между автомобилем и депутаткой.

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Помощь прохожих и реакция общины

Парикмахер Рики Джеффрис, выбежавший из своего заведения, вытащил мужчину из LandCruiser и забрал у него нож, находившийся в кармане. После этого он остался рядом, чтобы не дать ему уйти. Премьер-министр Энтони Албанизи назвал Джеффриса героем.

Другой местный житель Коди Лепойдевин рассказал, что люди оказывали Хейнс помощь до прибытия скорой и пытались успокоить задержанного. По его словам, депутатка оставалась в сознании и вела себя спокойно, несмотря на тяжелые травмы.

Возле офиса Хейнс жители Вангаратты оставляют цветы и письма с пожеланиями выздоровления. В местном англиканском соборе Святой Троицы состоялось собрание, участники которого молились за депутатку. Коллеги Хейнс из разных политических сил выразили ей поддержку и призвали снизить накал общественной риторики.

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