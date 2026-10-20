W Indiach podczas specjalnej rewizji list wyborczych usunięto 130 milionów nazwisk. Rewizja wywołała masowe protesty i stała się poważnym wyzwaniem dla rządu premiera Narendry Modiego, informuje The Japan Times.

W trakcie procedury Special Intensive Revision wyborców wykluczano z powodu tak zwanych logicznych niezgodności, duplikatów, śmierci, zmiany miejsca zamieszkania lub rejestracji w innym miejscu. Jednak część osób twierdzi, że usunięto ich przez pomyłkę i teraz są zmuszone udowadniać urzędnikom prawo do przywrócenia rejestracji.

Skargi wyborców w Delhi

53-letni krawiec Kamta Prasad powiedział, że na listach oznaczono go jako zmarłego. Według projektu list opublikowanego przez komisję wyborczą 31 sierpnia w Delhi wykluczono 4,2 miliona wyborców. Prasad poświęca czas na wizyty w urzędach, przez co traci swój dzienny zarobek w wysokości 250 rupii, z którego utrzymuje czteroosobową rodzinę.

Rajendra Kumar, wolontariusz organizacji non-profit Jan Sarokar, oświadczył, że w dzielnicy, w której mieszka Prasad, z list usunięto około 2 tysięcy z około 9 tysięcy wyborców. Sklasyfikowano ich jako nieobecnych, osoby, które się przeprowadziły, zmarłych lub już zarejestrowanych w innym miejscu.

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Protesty i ponowna weryfikacja

Partie opozycyjne i grupy młodzieżowe niemal codziennie organizują protesty w Nowym Delhi i innych miejscach. Oskarżają przewodniczącego komisji wyborczej Gyanesha Kumara o manipulacje na korzyść partii Modiego, Bharatiya Janata Party. Zarówno komisja wyborcza, jak i partia zaprzeczają tym oskarżeniom.

Komisja wyborcza oświadczyła, że osoby wykluczone przez pomyłkę mogą składać wnioski, dokumenty i odwołania przed ostatecznym sporządzeniem list. Po kilku tygodniach protestów komisja zarządziła ponowną weryfikację w niektórych stanach, w tym w Delhi.

38-letni nauczyciel prywatnej szkoły Kamal Lal poinformował, że oznaczono go jako osobę, która się przeprowadziła, choć nadal mieszka w osiedlu pod wiaduktem w Delhi. Niektórym wyborcom zamiast przywrócenia wcześniejszej rejestracji radzi się składać wnioski jako nowi wyborcy. 39-letnia Mamta, która nie podała nazwiska, wyraziła obawę, że nieprzywrócenie jej rejestracji może wpłynąć na dostęp do subsydiowanej żywności i innych rządowych programów pomocowych.

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