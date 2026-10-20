印度从选民名册中删除1.3亿个名字——《日本时报》

印度在一次特别选民名册审查中删除了1.3亿个名字。这次审查引发大规模抗议，并成为总理纳伦德拉·莫迪政府面临的严峻挑战，《日本时报》报道。

在特别密集修订程序期间，选民因所谓的逻辑不一致、重复登记、死亡、变更居住地或在其他地点登记而被排除在外。不过，一些人称自己是被错误删除的，如今被迫向官员证明其恢复登记的权利。

德里选民的投诉

53岁的裁缝卡姆塔·普拉萨德称，他在名册中被标记为已死亡。根据选举委员会8月31日公布的名册草案，德里有420万名选民被排除在外。普拉萨德花时间前往政府机构，因此损失了每日250卢比的收入，这笔收入维持着四口之家的生活。

非营利组织Jan Sarokar的志愿者拉金德拉·库马尔表示，在普拉萨德居住的街区，大约9,000名选民中有约2,000人被从名册中删除。他们被归类为不在场、已搬离、死亡或已在其他地点登记。

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抗议与重新核查

反对党和青年团体几乎每天都在新德里及其他地点举行抗议活动。他们指控选举委员会主席吉亚内什·库马尔操纵程序，以利于莫迪所属的印度人民党。选举委员会和该党均否认这些指控。

选举委员会表示，被错误排除在外的人可以在名册最终确定前提交申请、文件和申诉。经过数周抗议后，委员会下令在包括德里在内的一些邦进行重新核查。

38岁的私立学校教师卡迈勒·拉尔表示，他被标记为已搬离，尽管他仍住在德里一座立交桥下的聚居地。一些选民没有恢复此前的登记，而是被建议以新选民身份提交申请。39岁的玛姆塔未透露姓氏，她担心未能恢复登记可能会影响其获得补贴食品及其他政府援助项目的机会。

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