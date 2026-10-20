В Индии во время специального пересмотра избирательных списков удалили 130 миллионов имен. Пересмотр вызвал массовые протесты и стал серьезным вызовом для правительства премьер-министра Нарендры Моди, сообщает The Japan Times.

Во время процедуры Special Intensive Revision избирателей исключали из-за так называемых логических несоответствий, дубликатов, смерти, смены места жительства или регистрации в другом месте. Однако некоторые люди утверждают, что их удалили по ошибке и теперь они вынуждены доказывать чиновникам право на восстановление регистрации.

Жалобы избирателей в Дели

53-летний портной Камта Прасад рассказал, что в списках его отметили как умершего. Согласно проекту списков, опубликованному избирательной комиссией 31 августа, в Дели исключили 4,2 миллиона избирателей. Прасад тратит время на посещение государственных учреждений, из-за чего теряет ежедневный заработок в 250 рупий, которым содержит семью из четырех человек.

Волонтер некоммерческой организации Jan Sarokar Раджендра Кумар заявил, что в квартале, где живет Прасад, из списков убрали около 2 тысяч из примерно 9 тысяч избирателей. Их классифицировали как отсутствующих, переехавших, умерших или уже зарегистрированных в другом месте.

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Протесты и повторная проверка

Оппозиционные партии и молодежные группы почти ежедневно проводят протесты в Нью-Дели и других местах. Они обвиняют главу избирательной комиссии Гьянеша Кумара в манипуляциях в пользу партии Моди «Бхаратия джаната парти». И избирательная комиссия, и партия отвергают эти обвинения.

Избирательная комиссия заявила, что люди, исключенные по ошибке, могут подать заявления, документы и апелляции до окончательного формирования списков. После нескольких недель протестов комиссия распорядилась провести повторную проверку в некоторых штатах, в том числе в Дели.

38-летний учитель частной школы Камал Лал сообщил, что его отметили как переехавшего, хотя он по-прежнему живет в поселении под эстакадой в Дели. Некоторым избирателям вместо восстановления прежней регистрации советуют подавать заявления как новым избирателям. 39-летняя Мамта, не назвавшая фамилию, выразила опасение, что невосстановление ее регистрации может повлиять на доступ к субсидируемому продовольствию и другим государственным программам помощи.

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