Адвокаты Хайбер-Пахтунхвы бойкотировали суды — The Express Tribune

В Пакистане адвокаты провинции Хайбер-Пахтунхва бойкотировали судебные заседания в знак протеста против введения губернаторского правления и чрезвычайного положения. Акцию объявил Совет адвокатов Хайбер-Пахтунхвы.

Работа судов была нарушена

По призыву совета юристы не явились в суды в нескольких округах провинции. Это повлияло на рассмотрение дел и текущую работу судов.

Как сообщает The Express Tribune, Совет адвокатов назвал введение губернаторского правления и чрезвычайного положения неконституционным и незаконным. Он потребовал, чтобы федеральное правительство немедленно отменило эти меры и пересмотрело свое решение.

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Оспаривание в Высоком суде Пешавара

Введение чрезвычайного положения и губернаторского правления также оспорено в Высоком суде Пешавара несколькими петициями. Заявители ставят под сомнение конституционность этих мер и просят аннулировать соответствующие правительственные уведомления и парламентские резолюции.

В Совете адвокатов заявили, что спор о конституционном и правовом статусе провинции следует урегулировать в соответствии с Конституцией и законами страны.

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