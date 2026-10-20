Prawnicy z Chajber Pasztunchwy zbojkotowali sądy — The Express Tribune

W Pakistanie prawnicy z prowincji Chajber Pasztunchwa zbojkotowali posiedzenia sądowe w proteście przeciwko wprowadzeniu rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego. Akcję ogłosiła Rada Adwokacka Chajber Pasztunchwy.

Praca sądów została zakłócona

Na wezwanie rady prawnicy nie stawili się w sądach w kilku okręgach prowincji. Wpłynęło to na rozpatrywanie spraw i bieżącą pracę sądów.

Jak informuje The Express Tribune, Rada Adwokacka uznała wprowadzenie rządów gubernatorskich i stanu wyjątkowego za niekonstytucyjne i nielegalne. Zażądała, aby rząd federalny natychmiast wycofał te środki i ponownie rozpatrzył swoją decyzję.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zaskarżenie w Sądzie Najwyższym w Peszawarze

Wprowadzenie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich zostało również zaskarżone w Sądzie Najwyższym w Peszawarze w kilku petycjach. Wnioskodawcy kwestionują konstytucyjność tych środków i domagają się unieważnienia odpowiednich zawiadomień rządowych oraz rezolucji parlamentarnych.

Rada Adwokacka oświadczyła, że spór dotyczący konstytucyjnego i prawnego statusu prowincji należy rozstrzygnąć zgodnie z Konstytucją i prawem kraju.

Czytaj nas na